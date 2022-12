Zdziesiątkowany oddział Rosjan na Syberii. Żona jednego z nich prosi o ratunek

Kilkuset rosyjskich żołnierzy zmobilizowanych w okolicach Irkucka przed rozpoczęciem walk w Ukrainie skierowano na szkolenie na syberyjski poligon. Gdy temperatury spadły do -30 stopni C., oddział został zdziesiątkowany przez choroby i odmrożenia. Żona jednego z wojskowych napisała do gubernatora z prośbą o ratunek. Co może zaskakiwać, wcale nie jest przeciwniczką wojny.