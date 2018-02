"Zdradzieckie mordy". Kaczyński znów unika komisji

Sejmowa komisja etyki miała dziś powrócić do rozpatrywania wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego o "zdradzieckich mordach". Prezes PiS jednak ponownie nie pojawił się na posiedzeniu.

Mieszkowski o szefie PiS: on jest tylko prezesem partii, nie budujmy wokół niego aury wybitnego polityka:

Polityk wskazywał, że obecność Kaczyńskiego jest nieusprawiedliwiona. - Nie wiem, dlaczego poseł Kaczyński podważa powagę komisji etyki poselskiej. To jest bardzo ważna komisja, która czuwa nad poziomem debaty publicznej w Polsce - ocenił.

Komentarz Petru

Ryszard Petru (Nowoczesna), argumentując złożeniu wniosku do komisji etyki, podkreślał, że "poseł Kaczyński powinien przeprosić". Teraz pisze wprost, że prezesowi "zabrakło odwagi".

Chodzi o wypowiedź Kaczyńskiego z dnia 18 lipca 2017 r., która padła podczas rozpatrywania projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.- Wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego śp. brata, niszczyliście go, zamordowaliście go, jesteście kanaliami - mówił prezes PiS. Była to reakcja na słowa Borysa Budki (PO), który z sejmowej mównicy przywołał postać jego brata, Lecha Kaczyńskiego.