"Zdobędziemy nasz Everest". Zełenski apeluje do Ukraińców

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że naród ukraiński nie będzie się wstydzić własnych osiągnięć. - Ukraina uzyskała status kandydata do UE. Czy to spadło nam z nieba? Czyż nie zrobiliśmy wiele, aby to osiągnąć? Dziś skupimy się na wymaganiach ze strony UE. Ale czy nas to przeraża? Nie - wskazał przywódca.