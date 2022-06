Krytyczny moment wojny? "Dobrze, że Ukraińcy się stamtąd wycofują"

- Niewykluczone, że po deklaracjach Francji i Niemiec i niektórych polityków Zachodu, że czas ten konflikt zatrzymać, Putin "wyskoczy" z propozycją zawieszenia broni. Stanie się to najszybciej w momencie, kiedy będzie miał pod kontrolą cały obwód ługański. Może wówczas zacząć negocjować bądź zaczekać jeszcze na przejęcie kontroli nad obwodem donieckim. Stawiał wojskowym daty, do kiedy mają być przejęte ukraińskie tereny. Jak mu się uda to zrealizować, ogłosi zakończenie pierwszego etapu i usiądzie do rozmów. Do Donbasu rzucane są kolejne batalionowe grupy bojowe, osłabiając inne kierunki. Dla Putina to cel numer jeden – ocenia płk Matysiak.