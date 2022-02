Zdjęcie premiera obiegło sieć. "Doszedł do tych samych wniosków"

Czy Mateusz Morawiecki ma większość w Sejmie? – Ja mam wrażenie, że on doszedł do tych samych wniosków co do Antoniego Macierewicza, co ja dekadę wcześniej – ironizował w programie "Newsroom" WP europoseł Platformy Obywatelskiej. Radosław Sikorski nawiązał w ten sposób do wywołującego duże poruszenie w sieci zdjęcia, które wykonano podczas spotkania premiera Morawieckiego z Antonim Macierewiczem. Szef rządu został uchwycony z bardzo zaskoczoną lub wściekłą miną. – To bardzo łatwo przetestować. Można przegłosować powtórne wotum zaufania albo opozycja może zebrać podpisy pod alternatywnym kandydatem na premiera – kontynuował Sikorski. Kogo na to stanowisko wyznaczyłaby opozycja? – Powinniśmy myśleć wariantowo. Szczególnie w sytuacji, w której rządowi się wszystko sypie, a większość wisi na włosku – dodał i wskazał, że "znalezienie kandydata, który byłby do zaakceptowania i dla pana Czarzastego, i pana Bosaka, nie byłoby łatwe". – Ja spekuluję we własnym imieniu. Mówimy o czysto technicznym rządzie po to, aby odsunąć gości używających Pegasusa i aby przeprowadzić uczciwe wybory – precyzował.