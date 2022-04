Zdjęcia zwłok w raporcie Macierewicza. Nowacka żądała przeprosin

Zdjęcia zwłok w raporcie. Nowacka chciała przeprosin od Macierewicza

- Chciałam się zwrócić do wysokiej izby, w szczególności do rządzącej części, o refleksję nad tym, co wydarzyło się wczoraj na stronach rządowych. Państwo polskie ma obowiązek stać na straży godności każdej i każdego z nas. To, czego dopuściło się wczoraj Ministerstwo Obrony Narodowej, to rzecz karygodna, to uderzenie w nasze serca i nasze dusze - stwierdziła Nowacka.