Zdjął koszulkę, by zmylić policjantów. Pościg ulicami Radomia

W Radomiu doszło do niespodziewanego pościgu. Do ucieczki rzucił się 19-letni kierowca toyoty, który nie zatrzymał się do kontroli trzeźwości. W pewnym momencie porzucił auto i usiłował zbiec pieszo. Po drodze zrzucił charakterystyczną koszulkę – prawdopodobnie, aby zmylić policjantów. Po wbiegnięciu między bloki chciał kontynuować ucieczkę, wsiadając do taksówki. Mundurowym udało się jednak zatrzymać samochód i przechwycić uciekiniera. Na nagraniu udostępnionym przez Komendę Miejską Policji w Radomiu widać mężczyznę uciekającego z porzuconego samochodu. Do akcji doszło w poniedziałek 11 września w godzinach porannych. Policjantki z radomskiej drogówki przeprowadzały rutynową kontrolę trzeźwości, przed którą 19-latek próbował uciec. Do pościgu ulicami Radomia zaangażowani zostali funkcjonariusze z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego. Jak się okazało, mężczyzna był trzeźwy, ale nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów. Z kolei jego wygląd i zachowanie wskazywały na możliwość znajdowania się od wpływem środków odurzających. Krew kierowcy została przesłana do laboratorium, a za ucieczkę i prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy mieszkaniec Radomia odpowie przed sądem.