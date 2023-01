Zdesperowany Koreańczyk i nietrzeźwa Ukrainka. Dwie interwencje na warszawskim lotnisku

Próbował wtargnąć na pokład samolotu

Pierwsza z interwencji dotyczyła Koreańczyka, który próbował siłą wtargnąć na pokład samolotu lecącego do Seulu. Mężczyzna został wycofany z rejsu przez kapitana lotu. Nie mógł jednak pogodzić się z taką decyzją i wbrew postanowieniu usiłował dostać się do samolotu. Ostatecznie jednak w asyście funkcjonariuszy dobrowolnie poszedł do pomieszczeń służbowych Straży Granicznej, gdzie można było przeprowadzić dalsze czynności. Ukarano Koreańczyka mandatem karnym gotówkowym.