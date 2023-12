Zdesperowane żony piszą do Putina. Lawina pytań

Jakie szanse ma ruch antywojenny?

Rosyjski opozycjonista Leonid Gosman uważa, że ten protest to dla Kremla sprawa drażliwa i może doprowadzić do zmian politycznych w kraju. Nie sądzi jednak, by władze ustąpiły wobec żądań kobiet, gdyż zostałoby to zinterpretowane jako "słabość władzy państwowej". - Gdyby władza wyszła im naprzeciw, to również inne kobiety zażądałyby powrotu swoich mężczyzn. Jeśli nie wyjdzie im naprzeciw, to nie będzie wprawdzie masowych protestów, ale reputacja rządu centralnego będzie nadal cierpieć - mówi Gosman.