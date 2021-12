Zderzenie dwóch autobusów na drodze S17. Jeden z nich wiózł grupę dzieci

W poniedziałek ok. godz. 9:00 doszło do zderzenia dwóch autobusów na trasie S17. Do wypadku doszło na S17 w miejscowości Rudka (woj. mazowieckie, pow. otwocki) na odcinku Warszawa - Lublin. Jednym z nich podróżowały dzieci ze szkoły podstawowej.