Bóg się rodził, moc nie truchlała. Sycylia w polskiej wiosce koło Połańca

I wtedy ktoś wywołał z kościoła Krysię. Ponoć trzeba było wracać do domu, bo ojciec po pijaku urządził awanturę. Zapadła decyzja: wracają we trójkę - ona, Stachu i Miecio, 12-letni kuzyn Krysi. Ucieszyli się, że przy kościele stoi autobus, bo przyszło im do głowy, że tak najszybciej dostaną się do domu. Ale podchmieleni pasażerowie zaparkowanego pojazdu nawet ich nie wpuścili do środka - alternatywna zakrapiana pasterka trwała w najlepsze.