Zdecydowany ruch Polski ws. Ukrainy po doniesieniach z Buczy

Polska zwróci się do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze z prośbą o wysłanie śledczych do Buczy ws. rosyjskich zbrodni dokonywanych w Ukrainie - potwierdził w programie "Tłit" WP wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. - Tam już toczy się śledztwo, nam będzie zależało na tym, żeby je rozszerzyć także o te działania, które obserwowaliśmy w Buczy czy w innych miasteczkach. Takich historii za chwilę może być multum, każdego poranka możemy słyszeć o takich okropnościach - wyjaśnił. - Tam dochodzi nie tylko do łamania praw człowieka, tam dochodzi do morderstw - tylko dlatego, że ktoś jest danej narodowości lub innej. To są rzeczy, które powinny zostać osądzone, a winni powinni resztę życia spędzić w więzieniu - ocenił Przydacz.