Zdecydowany ruch NATO. "Rosja ma coraz mniej możliwości"

Zgromadzenie Parlamentarne NATO przyjęło rezolucję, w której wzywa państwa członkowskie Sojuszu do "jasnego ogłoszenia, że państwo rosyjskie pod obecnym reżimem jest państwem terrorystycznym". Podobną uchwałę podjęło wcześniej Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. - Jeśli ktokolwiek się w tej sprawie waha, to znaczy, że zaprzecza faktom. Fakty są bezsporne: Rosja to państwo terrorystyczne - powiedział w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski gen. Waldemar Skrzypczak. - Reżim Putina jest terrorystyczny. Tu nie może być wątpliwości - podkreślił były dowódca wojska lądowych. W jego ocenie w najbliższym czasie nadal będziemy obserwować oznaki izolacji Rosji w polityce międzynarodowej, jak było podczas niedawnego szczytu G20 na Bali. - Możliwości Rosji zdecydowanie maleją - mówił gość WP.

Rozwiń