Zdecydowana reakcja na wywiad z Kurskim

"Zarządzam największą i najsilniejszą telewizją w Polsce, w czasie kiedy przeprowadzana jest wobec naszego kraju jawna interwencja zewnętrzna i wewnętrzna w celu obalenia władzy dobrej zmiany. Dlatego chcą nas teraz za wszelką cenę wyłączyć" - powiedział prezes TVP Jacek Kurski na łamach prorządowego tygodnika "Sieci". Jego słowa komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Porozumienia Michał Wypij. - Z całą pewnością prezes Kurski i TVP jest na froncie walki z opozycją, w jednej drużynie z PiS. Nie ma to nic wspólnego z prawdą, nie ma to nic wspólnego z obiektywną dyskusją na temat tego, co się dzieje w kraju i za granicą. Zdecydowanie jest dużo do zmiany - stwierdził. W ocenie posła ma to "tylko z nazwy" coś wspólnego z telewizją publiczną.