Niemieckie media: Polska i Węgry nie porzuciły twardej polityki migracyjnej

Z Ukrainy do Polski przybywają przede wszystkim kobiety i dzieci, co zdaniem dziennikarza jest kluczową kwestią w zrozumieniu polityki migracyjnej Polski i Węgier. Wielu Ukraińców wraca nawet z zagranicy, by zaciągnąć się do wojska i walczyć za ojczyznę. Newielki jest też procent uchodźców wojennych, którym udało się znaleźć schronienie w Polsce, aby planowali dalszą emigrację na zachód Europy. Taką decyzję ma ułatwiać podobieństwo polskiego języka i kultury oraz półtora miliona już żyjących w Polsce Ukraińców, z czego 60 tys. to dzieci, które chodzą do polskich szkół.