Zdalne nauczanie. Sławomir Broniarz krytykuje MEN. Jest też apel do premiera

Jednak Związek Nauczycielstwa Polskiego wskazuje na to, że rozwiązania wprowadzane przez rząd nie są wystarczające. Według nich pominięto przedszkola i szkoły podstawowe. ZNP proponuje, by zmniejszyć liczbę dzieci w salach i przygotować placówki do nauki na odległość.

- Bo trudno przyjąć za wypełnienie zadania fakt, że wydano ok. 150 mln zł na zakup sprzętu. Bo to jest ok. 150 tys. komputerów, to jest ułamek zapotrzebowania. Minister edukacji zapowiadał szkolenia dotyczące pracy zdalnej dla 30 tys. nauczycieli. Dzisiaj mamy połowę października i MEN nadal nie wykonało najmniejszego kroku w tej dziedzinie - powiedział szef Związku Nauczycielstwa Polskiego.