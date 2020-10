Dzień Edukacji Narodowej. Mateusz Morawiecki złożył życzenia nauczycielom

Dzień Edukacji Narodowej. Życzenia od premiera

14 października tradycyjnie w Polsce obchodzony jest Dzień Nauczyciela. To święto wszystkich osób, które nauczają nasze dzieci. Uroczyście obchodzi się go zwłaszcza w placówkach oświatowych: szkołach czy przedszkolach. Z okazji Dnia Nauczyciela życzenia za pośrednictwem mediów społecznościowych złożył premier Mateusz Morawiecki.

"Drodzy nauczyciele, życzę Wam radości i satysfakcji z codziennej pracy. To Wy sprawiacie, że szkolne lata wspominamy z nostalgią i tęsknotą, a anegdotki o ulubionych nauczycielach są zawsze żywe. Wszystkiego Najlepszego!" - napisał na Twitterze premier Morawiecki.

Dzień Nauczyciela. Życzenia od MEN

Dzień Edukacji Narodowej, znany również jako Dzień Nauczyciela, to obchodzone w Polsce co roku 14 października święto oświaty i szkolnictwa. Dzień Nauczyciela został ustanowiony w 1972 roku, natomiast od 1982, na mocy ustawy Karta Nauczyciela, święto to jest obchodzone pod nazwą Dzień Edukacji Narodowej.