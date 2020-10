Nauczanie zdalne. MEN: nie ma potrzeby zamykania placówek

Dodatkowo najnowsze badania z Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób wskazują na to, że dzieci, która zakaziły się COVID-19 i u których wystąpiły objawy, bardzo zagrażają zdrowemu otoczeniu - jednak to zaledwie 16 proc. wszystkich przypadków .

- Bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem jest nie do zastąpienia i stąd dopóki jest to możliwe, uważam, że należy unikać odgórnego zamykania szkół w skali całego państwa, a raczej pozostawiać możliwość reagowania tam, gdzie jest realne zagrożenie epidemiczne. Jak dotąd ten system się sprawdza - ocenił w Radiu Gdańsk minister edukacji narodowej. Jego zdaniem, objęcie jakiegoś powiatu czerwoną strefą "wcale nie oznacza, że w całym powiecie jest realne zagrożenie".

Dariusz Piontkowski zapytany o stan nadzwyczajny. Odpowiedział

W podobnym tonie wypowiedział się kilka godzin później na uroczystości w MEN. W Dzień Nauczyciela Piontkowski podziękował nauczycielom za trud w kształceniu i wychowaniu młodzieży na dobrych Polaków i obywateli". - To dobry moment, aby podziękować pracownikom do tego, że pomimo przeszkód epidemicznych, szkoły mogły normalnie działać. Nie było to łatwe, aby wrócić do tradycyjnej formy nauczania - stwierdził polityk.