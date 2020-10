Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość z udziałem ministra Dariusza Piontkowskiego

- To dobry moment, aby podziękować pracownikom do tego, że pomimo przeszkód epidemicznych, szkoły mogły normalnie działać. Nie było to łatwe, aby wrócić do tradycyjnej formy nauczania. Mamy nadzieję, że ten kontakt uczeń-nauczyciel w formie standardowej będzie utrzymane. Bo nasze i europejskie doświadczenie pokazuje, że nic takiego kontaktu nie zastąpi, nawet najnowocześniejsza technologia - dodał szef MEN.