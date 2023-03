Putin chce jak najszybciej zakończyć wojnę. Oto powód

Rosja ma problem, a sankcje dodatkowo go pogłębiają - ujawnia brytyjski wywiad. Służby przekazały, że rosyjskie wojska w Ukrainie nie mogą korzystać z najlepszego sprzętu, bo sektor zbrojeniowy nie jest w stanie produkować go w odpowiedniej skali. Dlatego Władimir Putin ma dążyć do jak najszybszego zajęcia Donbasu i zakończenia wojny.