Zbrodnia w Wielkiej Brytanii. Walentynkowy wieczór przerwały strzały

Do dramatycznego zdarzenia doszło w Walentynki po godz. 19:00 przed pubem Three Horseshoes w Knockholt w hrabstwie Kent w Wielkiej Brytanii. Właścicielka lokalu Michelle Thomas przygotowywała kolację, gdy usłyszała dwa głośne huki. Początkowo myślała, że to fajerwerki, ale szybko zorientowała się, że sytuacja jest poważna.