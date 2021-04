WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze zbigniew ziobro + 2 sławomir nowakewa łętowska oprac. Arkadiusz Jastrzębski Dzisiaj, 17-04-2021 16:58 Zbigniew Ziobro zrugał sąd. Gorzkie słowa prof. Ewy Łętowskiej Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro stwierdził, że nie zgadza się z decyzją sądu o wypuszczeniu z aresztu Sławomira Nowaka i może skorzystać ze swojego uprawnienia, aby ujawnić cały materiał dowodowy w tej sprawie. - To są konsekwencje fuzji personalnej prokuratora generalnego i politycznego organu ministra sprawiedliwości - powiedziała w programie "Newsroom WP" prof. Ewa Łętowska, były Rzecznik Praw Obywatelskich i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. - Właśnie po to jest sąd, żeby kontrolował i pilnował prokuraturę. Tymczasem przy zmianach proceduralnych znacznie ograniczono możliwość kontroli postępowania przygotowawczego przez prokuraturę - mówiła prof. Łętowska, odnosząc się do zmian wprowadzonych przez obóz Prawa i Sprawiedliwości w procedurach. Rozwiń nie wiem czy pani miała okazję prz … Rozwiń Transkrypcja: nie wiem czy pani miała okazję przesłuchiwać się ostatnią konferencją ministra sprawiedliwości Zbigniewa ziobry które mówią o sprawie Sławomira Nowaka nie nie nie nie nie nie dość mocno nie zgadza się z tym że Sąd Okręgowy wypuścił Sławomira Nowaka że uznał że areszt nie jest konieczny że są inne środki zabezpieczające aby Ministerstwo konferencji mówił że po pierwsze nie zgadza się i Sławomir Nowak powinien wrócić tam gdzie jego miejsce do myślę do aresztu No że jak trzeba będzie to wszystkie dowody w tej sprawie zostaną pokazane na kolejny konferencjach konsekwencje w tej chwili Zjednoczenia w jednym ręku fuzji personalnej prokuratora generalnego i to jeszcze z takimi kompetencjami jakie zostały w tej zabudowany i politycznego organu ministra sprawiedliwości to nie jest nic dziwnego że prokuratura się niego nie nie ma takiego takiej samej wizji przestępstwo przysądzenia ludzi jaką ma sąd właśnie po to jest sąd żeby kontrolował i pilnował prokuraturę w tej chwili już przy zmianach proceduralnych do sytuacji w której znacznie ograniczono możliwość kontroli postępowania przygotowawczego przez prokuraturę sąd przestał być panem nawet procesu bo procesowych też tak samo prokuratury znak niedowartościowana na a w tej chwili mamy jeszcze przepraszam bardzo pogróżki kiedy się podejmuje działania w pełni No to sędzia który wziął jakieś działanie który się nie podoba politykowi No to ma się liczyć z tym że polityk bo będzie opowiadał że że polityk zastosujesz środki które są w pozycji wynikający z tej fuzji dwóch czynników politycznego i prokuratorskiego ma się spodziewać wobec tego jakiś No nie wiem odwracający proceduralny skutki decyzji sądu No przecież mamy No mamy Wigilii i chaos i pan zapytał o to co to wszystko razem oznacza dla obywateli niepewność ogromną niepewność i brak wiary w to że niezawisły sąd będzie w sposób wolny od obawy eagro wyrażania mu kijem zajmie się jego sprawy