Zbigniew Ziobro reaguje ws. żony posła PiS. "Haniebny wyrok. Prokuratura Krajowa przystąpi do postępowania"

- W pełni solidaryzuję się z panią Nitek-Płażyńską. Ten wyrok pokazuje, jak wiele należy zmienić w polskim wymiarze sprawiedliwości. Wydałem polecenie Prokuraturze Krajowej, by przystąpiła w Sądzie Najwyższym do sprawy, oczywiście po stronie pani Nitek-Płażyńskiej - powiedział Zbigniew Ziobro w rozmowie z Polsat News.

Minister zapewnił, że zostaną podjęte wszelkie działania, by nie doszło do aresztowania Nitek-Płażyńskiej. - Fakt, że sąd mógł dopuścić się tak haniebnego wyroku, nakazując jej przepraszać prześladowcę i nazistę jest rzeczą absolutnie niesłychaną - dodał prokurator generalny.

Natalia Nitek-Płażyńska złożyła kasację do Sądu Najwyższego i wniosek do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku o zawieszenie wykonania wyroku do czasu rozpatrzenia tej sprawy przez SN. Niedawno poinformowała , że sąd odrzucił jej wniosek.

We wpisie na Facebooku przypomniała, że wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku jest prawomocny. "Oznacza to, że muszę zapłacić koszty postępowania – w tej sprawie rozpoczęła się już egzekucja komornicza. W dalszej kolejności sąd może nakładać na mnie grzywny (do wysokości miliona złotych), a także zamienić je na areszt. Oznacza to, że muszę być przygotowana na pobyt za kratami" - dodała Nitek-Płażyńska.