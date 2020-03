Sprawa Hansa G. Nagrała jak ubliżał Polakom. Może zapłacić taką samą karę, jak oskarżony

Zapadł wyrok w głośnym procesie wytoczonym przez żonę posła PiS Macieja Płażyńskiego Hansowi G. Mężczyzna był oskarżony o stosowanie mowy nienawiści wobec Polaków. Sąd apelacyjny w Gdańsku uznał, że zarówno Natalia Nitek-Płażyńska jak i pozwany przez nią Hans G. mają przeprosić siebie nawzajem i zapłacić 10 tys. zł.

To już kolejny wyrok, który zapadł w sprawie niemieckiego przedsiębiorcy. W lutym ubiegłego roku Sąd Rejonowy w Gdańsku nakazał biznesmenowi publiczne przeprosiny Natalii Nitek-Płażyńskiej, która wytoczyła mu proces cywilny.

W środę Sąd Apelacyjny obniżył wysokość zadośćuczynienia jakie ma wypłacić Hans G. do 10 tys. zł. Co więcej, nakazał Nitek-Płażyńskiej przeprosiny Hansa G. i wpłatę 10 tys. zł na Fundację WOŚP. Żona posła Płażyńskiego ma napisać też w mediach społecznościowych następujące oświadczenie: "„Ja, Natalia N.- P. przepraszam Hansa G. za naruszenie jego dóbr osobistych w postaci prawa do prywatności poprzez nagrywanie i upublicznienie rozmów bez jego zgody”.