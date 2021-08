Zbigniew Ziobro posunął się za daleko w krytyce UE? Siemoniak: Premier powinien go zdymisjonować

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" przekazał, że "Polska nie może ulegać TSUE", a jej obecność w Unii Europejskiej jest wskazana, "ale nie za wszelką cenę". Czy lider Solidarnej Polski nie posunął się daleko? - Oczywiście, że posuwa się za daleko i mówi rzeczy wbrew polskiej racji stanu. Natomiast funkcjonuje w rządzie kompletnie niedziałającym. Premier powinien go zdymisjonować za taką wypowiedź - komentował w programie "Newsroom WP" Tomasz Siemoniak, były wicepremier i minister obrony narodowej. - Szczególnie w momencie, gdy jesteśmy w Unii Europejskiej, gdy Unia Europejska w Polsce ma takie poparcie, gdy tak potrzebujemy pieniędzy z UE. To jest takie targowisko, w którym wiceministrowie i ministrowie opowiadają, co chcą. Premiera nie ma, jest malowany. Zajmuje się chyba teraz mailami ujawnianymi każdego dnia i pewnie się tym stresuje, bo stawiają go w fatalnym świetle. Na przykład te ostatnie o atakach na Rafała Trzaskowskiego, jak był w to zaangażowany podczas kampanii wyborczej, jak pisał "COVID mało ważny, ważne są wybory". Przykro to obserwować - podsumował Siemoniak.