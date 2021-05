Zbigniew Ziobro o Tadeuszu Rydzyku. Stanowcza reakcja Krzysztofa Śmiszka

"Chciałbym wyrazić słowa solidarności z Ojcem Dyrektorem i całą rodziną Radia Maryja" - w ten sposób Zbigniew Ziobro odniósł się na antenie Radia Maryja do procesu ws. Lux Veritatis. Minister mówił o "nękaniu i inwigilacji". - To są metody wzięte rodem z reżimu Łukaszenki - dodał polityk. Co na to Krzysztof Śmiszek z Lewicy? - Zabawne, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny tak lituje się nad swoim politycznym akolitą, panem Rydzykiem. Przecież to Zbigniew Ziobro stosuje dokładnie te same metody - nęka wszystkich tych, którzy walczą na ulicy o praworządność, prześladuje tych, którzy walczą o prawa kobiet czy mniejszości, rozwala praworządność - komentował w programie "Tłit". - To Zbigniew Ziobro nadużywa aresztów wydobywczych, to Zbigniew Ziobro za nic ma literę prawa. I za to trzeba Ziobrę rozliczyć. Za to Ziobro poniesie odpowiedzialność - dodał Śmiszek.

