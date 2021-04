Zbigniew Ziobro o działaniach rządu Donalda Tuska. Ocenia też Morawieckiego

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pytany o śledztwo ws. katastrofy smoleńskiej, wskazał, że prokuratura musi wracać do działań z początku postępowania. - Stosunek Donalda Tuska do całego śledztwa był niefrasobliwy - stwierdził lider Solidarnej Polski, zapowiadając też powrót do reformy sądów.

Zbigniew Ziobro o działaniach rządu Donalda Tuska. Mówi też o reformie sądów Źródło: PAP , Fot: Mateusz Marek