Zbigniew Ziobro: niektóre media uczestniczą w sposób jawny w brudnej kampanii wyborczej

- My musimy się powoli zastanowić nad sytuacją mediów w Polsce, bo nad tym, co się teraz tu dzieje, nie możemy zupełnie przejść do porządku dziennego - stwierdził minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pytany o publikację "Faktu" na temat budzącego kontrowersje ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę mężczyzny skazanego za pedofilię.

Zbigniew Ziobro był gościem programu "Gość Wiadomości" w TVP. Pytany był m.in. o publikację "Faktu". Opisano w nim szczegółowo przestępstwa mężczyzny, którego w marcu ułaskawił Andrzej Duda. Mężczyzna odsiedział karę więzienia, ale pozostał zakaz zbliżania się do konkubiny i córki. Duda ułaskawił go na wniosek kobiet. Okładka "Faktu" wywołała kontrowersję, gazetę skrytykowali politycy PiS, a w Bolesławcu odniósł się do niej prezydent.

- Zastanawiał się pan, dlaczego niemiecko-szwajcarski koncern medialny podczas kampanii wyborczej zniża się do takiego poziomu, tak bardzo manipulując w tej sprawie? - zapytał ministra sprawiedliwości prowadzący program Michał Adamczyk.

- Atakowanie nas za to, że my chcemy pomóc ofiarom, to skrajna hipokryzja ze strony tych środowisk medialnych, które w sposób świadomy uczestniczą w brudnej kampanii, które są etycznie i moralnie w standardach demokratycznych nieakceptowalne - powiedział Ziobro.

Ziobro: po kampanii wyciągniemy wnioski

- Musimy się powoli zastanowić nad sytuacją mediów w Polsce, bo to, co się teraz tu dzieje, to nie możemy zupełnie po prostu przejść nad tym do porządku dziennego i mam nadzieję, że po kampanii prezydenckiej wyciągniemy wnioski - kontynuował minister sprawiedliwości.

- Jeszcze jeden argument: środek karny, który skrócił prezydent ma jeden cel, bo to nie jest kara, ma zwiększyć ochronę ofiary i jeśli ona prosi by go uchylić to jak my możemy ten środek utrzymywać wbrew ich woli. A oni nas do tego wzywają, każdy przyzwoity człowiek postąpiłby jak my i te sądy które są krytyczne wobec nas mówiły tu jednym głosem. To, co robi Platforma i zaangażowane po jej stronie media jest poniżej bruku, to się obróci przeciwko nim - ocenił Ziobro.

Ta wypowiedź od razy wywołała falę komentarzy, nie tylko wśród dziennikarzy.

"Tak, że Panie i Panowie dziennikarze proszę szykować się na przymusowe warsztaty „niezależnego dziennikarstwa” prowadzone przez braci Karnowskich, [Sakiewicza] (https://wiadomosci.wp.pl/tomasz-sakiewicz-6141578354996865c), Pereirę, Adamczyka, Sitka i innych 'wybitnych'. Oczywiście po wyborach... i o ile wygra Duda" - napisał na swoim profilu na Twitterze marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Warzecha: to nadzwyczaj niepokojące

"Teatralna histeria, jaką Duda/TVP rozkręca przeciwko "Faktowi" (dlaczego nie "Rzepie” i "SE", które o ułaskawieniu pedofila też pisały?) pokazuje, że po wyborach PiS weźmie się ostro za media, nienależące jeszcze do pro-PiSowskich oligarchów. Skończą się śledztwa dot. afer PiS" - napisał na swoim profilu na Twitterze znany prawnik, prof. Wojciech Sadurski.

"Niestety, jest coraz więcej sygnałów, że taki jest plan. I to jest nadzwyczaj niepokojące" - skomentował na swoim profilu na Twitterze słowa Ziobry Łukasz Warzecha.

"Piszecie państwo o repolonizacji mediów. Jestem za, tylko najpierw trzeba do końca przeprowadzić reformę wymiaru sprawiedliwości - jak jej nie będzie kasta natychmiast odrzuci repolonizację. Dlatego tak ważne są te wybory - przegrana A. Dudy to wygrana kasty i targowicy" - napisała na swoim profilu na Twitterze Dorota Kania, szefowa Telewizji Republika.

"Oho, wraca temat walki z wolnymi mediami... jak wiadomo, dobre media to media kontrolowane przez polityków..." - skomentował słowa ministra sprawiedliwości Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny "Pulsu Biznesu".