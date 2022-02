Zbigniew Ziobro dopiął swego. Rząd zatwierdził bezwzględne dożywocia i konfiskaty aut

Za przygotowanie reformy odpowiedzialny był wiceminister w resorcie sprawiedliwości Marcin Warchoł, który przywołał statystyki wskazujące, że wyroki polskich sądów należą do najłagodniejszych w Europie: co czwarty sprawca dostaje karę w dolnej granicy "widełek" przewidzianych w kodeksie karnym, a w przypadku przestępstw seksualnych, dotyczy to ponad 30 proc. sprawców.