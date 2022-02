Koła sejmowe oceniają projekt Andrzeja Dudy o SN. "Niewystarczający"

We wtorek 8 lutego prezydent Duda spotkał się z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych, by konsultować swój projekt zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym. W ubiegłym tygodniu Duda poinformował o skierowaniu do Sejmu projektu, który zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej i zastąpienie jej Izbą Odpowiedzialności Zawodowej.