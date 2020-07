Zbigniew Ziobro chce reakcji Mateusza Morawieckiego. "Działania unijnej komisarz bezprawne"

Zbigniew Ziobro o działaniu Heleny Dalli. Chce podjęcia kroków wobec KE

Na konferencji prasowej w Nowej Dębie do sprawy odniósł się Zbigniew Ziobro, który uznał to działanie za "bezzasadne i bezprawne". Powiedział, że zwrócił się do Mateusza Morawieckiego, aby "podjął zdecydowane kroki wobec Komisji Europejskiej, aby takie akty nie były podejmowane". Minister sprawiedliwości wskazywał na zapisy traktatu UE o "poszanowaniu tożsamości narodowej państw oraz równości samorządów i obywateli".