Zbigniew Ziobro chce przygotować kodeks dla sędziów. Chodzi o ich zachowanie w sieci

Zbigniew Ziobro zwrócił się do KRS ws. kodeksu etyki, którego zadaniem będzie regulowanie zachowania sędziów w Internecie. To reakcja szefa Ministerstwa Sprawiedliwości na doniesienia o "farmie trolli" w resorcie.

Jednocześnie dodaje, że "Krajowa Rada Sądownictwa jest właściwym gremium do opracowania specjalnego kodeksu etycznego, we współpracy z samymi sędziami i wszystkimi środowiskami prawniczymi".

Celem ma być "konieczność uporządkowania sytuacji w środowisku sędziowskim". Przywołano również przykłady zachowań niektórych sędziów. Chodzi m.in. "o porównanie pracy CBA do metod stalinowskich, przyrównanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do Adolfa Hitlera, wzywanie do zemsty na sędziach zaangażowanych w reformę sądownictwa, grożenie kandydatom do Sądu Najwyższego, że zostaną rozliczeni 'za zamach na państwo', czy oferowanie na Twitterze - osobie podającej się za znanego dziennikarza - pomocy w zwalczaniu jednej z partii politycznych".