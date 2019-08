Ministerstwo Sprawiedliwości. Wiceminister zapewnia, że opozycja dostanie dokumenty

- Nie widzimy żadnych problemów żeby udostępnić dokumenty dymisji Łukasza Piebiaka - zapewnił Michał Wójcik. Wiceminister sprawiedliwości spotkał się z posłami opozycji, którzy żądają ujawnienia danych z Ministerstwa Sprawiedliwości.

- Jesteśmy gotowi ujawnić wszystkie dokumenty – stwierdził po spotkaniu z posłami opozycji Michał Wójcik. Wiceminister sprawiedliwości zapewnił, że członkowie PO-KO dostaną to, czego szukają.

Ale nie nastąpi to prędko. - Nie ma problemu, ale jest problem techniczny – powiedział Wójcik. Troje posłów PO-KO: Joanna Augustynowska, Arkadiusz Myrcha i Mariusz Witczak zażądali m.in. wglądu do umów cywilno-prawnych, by stwierdzić, czy sędziów hejtowano za pieniądze resortu.