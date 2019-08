Posłowie PO-KO w resorcie sprawiedliwości. Szukają dokumentów dotyczących "farmy trolli"

Troje posłów PO-KO: Joanna Augustynowska, Arkadiusz Myrcha i Mariusz Witczak weszło w ramach kontroli poselskiej do budynku Ministerstwa Sprawiedliwości. "Szukamy wszystkich dokumentów, które mogą być związane ze zorganizowanym hejtem i niszczeniem obywateli przez Piebiaka i pracowników MS" - tłumaczy posłanka Augustynowska.

Od poniedziałku Onet informuje o zorganizowanej akcji hejtu prowadzonej przeciwko sędziom ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Prowadziła go w sieci m.in. internautka Emilia S. Materiały, oparte na anonimowych donosach i plotkach, mieli dostarczać jej pracownicy resortu, w tym m.in. wiceminister Łukasz Piebiak.

Piebiak we wtorek podał się do dymisji. Opozycja uważa, że do dymisji powinien podać się również szef resortu Zbigniew Ziobro.