Afera z "farmą trolli". Sędziowie zorganizowali hejt przeciwko prezes Gersdorf?

Sędzia Konrad Wytrykowski, członek Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, wymyślił akcję wysyłania pocztówek z wulgarnym napisem do prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf - twierdzi Onet. Sędzia Wytrykowski zaprzecza temu.

Sędzia Konrad Wytrykowski we wrześniu 2018 r. został awansowany do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która ocenia standardy zawodowe i etyczne sędziów z całej Polski. Tuż przed tym, w lipcu 2018 r. w Polsce odbywały się masowe protesty przeciwko nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Zakładała ona przeniesienie części sędziów SN w stan spoczynku, dotyczyło to również pierwszej prezes Małgorzaty Gersdorf.