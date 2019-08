Klaudia Jachira apeluje do rządu: Przerwijcie tę kampanię oszczerstw!

- Zwracam się do rządu o podjęcie natychmiastowych działań, żeby przerwać zorganizowaną kampanię oszczerstw, przekłamań i pomówień wobec mnie - zaapelowała w środę Klaudia Jachira, kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmu.

"Przed dzisiejszą aferą ze szczuciem w internecie na niezależnych sędziów, myślałam że całe to gadanie o płatnej armii trolli jest zwykłą przesadą. Byłam przekonana, że ludzie nienawiść mają po prostu we krwi i nie trzeba im za to płacić - ot, po prostu wylewają złogi ze swoich ciemnych dusz. Jednak okazało się, że za tą całą akcją stoi wiceminister w Ministerstwie Sprawiedliwości. Horror!" - napisała w środę Klaudia Jachira na Facebooku.