Afera w Ministerstwie Sprawiedliwości. Emilia S. zabrała głos

Najpierw wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak podał się do dymisji. Teraz Emilia S. przeprasza. Miała współpracować z politykiem - pisać donosy obyczajowe na sędziów i rozsyłać je po mediach.

"To, co robiłam, było obiektywnie złe. Nie da się tego usprawiedliwić. Przepraszam tych, których hejtowałam. Żałuję tego. Chciałabym umieć cofnąć czas" - pisze Emilia S. w oświadczeniu, które przytacza "Gazeta Wyborcza".

"Ten cały hejt robiłam dla Polski"

Pisze, że się boi, otrzymuje groźby. "Tak naprawdę nie wiem, do czego zdolni są ci ludzie, skoro byli zdolni do tego, co robili i o czym wreszcie możecie przeczytać. Swoje czyny przypłaciłam moim życiem osobistym, zdrowiem oraz moimi finansami. Nie mam nic do stracenia" - podkreśla.