To ona stoi za aferą w resorcie sprawiedliwości. "To dopiero początek"

Jeszcze do niedawna Emilia Sz.czyli "MałaEmiE" miała współpracować z wiceministrem sprawiedliwości Łukaszem Piebiakiem i pisać donosy obyczajowe na sędziów, rozsyłać je po mediach oraz w internecie. Teraz stała się wrogiem nr 1 dla rządu PiS. Jak ustaliła WP, urzędnicy będą chcieli ją przedstawić w niekorzystnym świetle. - Odpowiemy ujawnieniem kolejnych korespondencji. Mamy ich tysiące stron - mówi prawnik Emili Sz. Konrad Pogoda.



- Słyszeliśmy o tym. Po publikacji artykułu pani Emilia dostaje groźby, bardzo nieprzyjemne wiadomości. Grożono jej pozbawieniem życia. Gromadzimy je, by wkrótce zawiadomić organy ścigania. My jako kancelaria prawna pracujemy nad sprawą od ok. 2 miesięcy. Przez ten czas weryfikowaliśmy informacje przekazywane przez naszą klientkę. Od tamtej pory jest robione bardzo dużo, by zapis tych rozmów nie ujrzał światła dziennego - mówi WP mec. Konrad Pogoda.

- A zapisanych rozmów jest bardzo, bardzo dużo. Gdybym miał to przeliczyć na strony- jest to ok. kilku tysięcy. To nie są tylko rozmowy z wiceministrem Łukaszem Piebiakiem, ale także z innymi osobami z ministerstwa sprawiedliwości i sędziami. Będą one sukcesywnie ujawniane - dodaje prawnik.