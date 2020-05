Zbigniew Stonoga trafił do aresztu. Jest decyzja sądu

Jak mówi obrońca Zbigniewa Stonogi, do aresztu doszło pięć godzin po wydaniu postanowienia. Według mecenasa Michała Węża, doszło do tego celowo, by pozbawić jego klienta zorganizowania zbiórki na kaucję w kwocie 200 tys. zł lub uzyskania pomocy od osób trzecich. Stonoga miał mieć 14 dni na jej wpłacenie