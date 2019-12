Zbigniew Stonoga zatrzymany przez policję? "Jest przesłuchiwany"

"Uwaga, uwaga" - zaczyna się alarmujący wpis na profilu Zbigniewa Stonogi. Jak czytamy, policja przeszukuje dom mężczyzny.

"Dzisiaj w nocy przed godz. 4 na trasie, w drodze do Szpitala Onkologicznego w Bydgoszczy, został zatrzymany przez policję Zbigniew Stonoga" - czytamy w poście, który pojawił się na profilu mężczyzny na Facebooku.

" O godz. 6 rano ekipa policji wpadła z rewizją na mieszkanie państwa Stonoga i przeszukują cały dom. Jest to informacja, o której musicie wiedzieć" - napisano. Na koniec pojawił się również krótki apel o rozpowszechnianie tych doniesień.

O zatrzymanie chcieliśmy zapytać przedstawicieli Komendy Głównej Policji i Prokuratury w Lublinie. Niestety, do czasu publikacji tego artykułu nie odpowiedzieli na nasze pytania.

Zbigniew Stonoga i problemy z prawem

Przypomnijmy, że przedsiębiorca Zbigniew Stonoga jest odpowiedzialny za publikację akt śledczych dotyczących sprawy afery podsłuchowej. We wrześniu 2019 r. opublikował na swoim fanpage’u nagranie sprzed Aresztu Śledczego w Krakowie. Poinformował, że po dwóch latach wychodzi na wolność. Stonoga był skazany na rok bezwzględnego więzienia za oszustwo związane ze sprzedażą samochodu marki Lexus. Profil mężczyzny na Facebooku obserwuje ponad 700 tys. osób.

Pod koniec listopada Komenda Główna Policji złożyła zawiadomienie do Prokuratury Krajowej o możliwości popełnienia przestępstw przez Zbigniewa Stonogę. Była to reakcja m.in. na upublicznienie danych policjanta, który śmiertelnie postrzelił Adama C.