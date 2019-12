Zbigniew S. z zarzutami. Prokuratura chce tymczasowego aresztu

Prokuratura Regionalna w Lublinie złoży wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu na trzy miesiące wobec Zbigniewa S. - dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Mężczyzna usłyszał już zarzuty prania brudnych pieniędzy i organizowania nielegalnych gier losowych.

"Dzisiaj w nocy przed godz. 4 został zatrzymany przez policję Zbigniew S." - poinformowano w poniedziałek rano na profilu mężczyzny w mediach społecznościowych. Teraz PAP przekazała, że śledczy obawiają się matactwa, a biznesmenowi grozi długoletnie więzienie. Właśnie dlatego prokuratura zwróciła się do sądu o 3-miesięczny areszt dla Zbigniewa S.

Zbigniew S. przesłuchiwany. Chodzi o finanse fundacji

Jak podaje RMF FM, mężczyzna został zatrzymany i przewieziono go do prokuratury w Lublinie, gdzie przedstawiono mu zarzuty. Śledczy ustalili, że Zbigniew S., który prowadził fundację charytatywną własnego imienia, w porozumieniu z Kamilem C. i Edwardem Sz. przywłaszczył sobie 927 tys. zł z ponad 953 tys. zł wpłaconych przez darczyńców.