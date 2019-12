Badanie. PiS minimalnie zyskuje, Koalicja Obywatelska traci

Z najnowszego badania opinii publicznej wynika, że na Prawo i Sprawiedliwości chce głosować 39 proc. Polaków. Druga w zestawieniu jest KO, a trzecia Lewica.

Badanie preferencji wyborczych przeprowadził Kantar. Wynika z niego, że 28 proc. respondentów jest przekonanych, co do chęci wzięcia udziału w głosowaniu. Gdyby wybory odbywały się w grudniu, 38 proc. Polaków raczej by na nie poszła.