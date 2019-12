Zbigniew S. zatrzymany. Biznesmen usłyszał zarzuty

Kontrowersyjny biznesmen Zbigniew S. usłyszał zarzuty prania brudnych pieniędzy i organizowania nielegalnych gier losowych pod przykrywką prowadzenia działalności charytatywnej. S. został zatrzymany na wniosek Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

Jak podaje RMF FM, Zbigniew S. został zatrzymany w poniedziałek. Następnie przewieziono go do prokuratury w Lublinie, gdzie przedstawiono mu zarzuty. Śledczy ustalili, że Zbigniew S., który prowadził fundację charytatywną własnego imienia, w porozumieniu z Kamilem C. i Edwardem Sz. przywłaszczył sobie 927 tys. zł z ponad 953 tys. zł wpłaconych przez darczyńców.