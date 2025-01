Zawrzało po tekście WP. "Wizerunkowo zapłaci za to Trzaskowski"

"Jak słyszę Warszawa i rosyjski gaz, to przypomina mi się slynna wypowiedź Trzaskowskiego że Nord Stream to porozumienie prywatnych firm, a nie państw. Chociaż Merkel przyznała że to umowa pomiędzy Niemcami a Rosją" - napisał jeden z użytkowników portalu X.

Wykreślenie z listy sankcyjnej umożliwiło Omne Energia udział w postępowaniach o zamówienia publiczne. Wcześniej, jako Cryogas M&T Poland, spółka była związana z rosyjskimi interesami, co budziło wątpliwości co do jej działalności. Mimo to, po zmianie właścicieli i nazwy, firma uzyskała możliwość realizacji kontraktu z MZA.