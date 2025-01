Kulisy spotkania Martyniuka z Trzaskowskim. "Zenek nie jest zdrajcą"

Zwłaszcza że słynny Zenek - w kontekście politycznym - dotąd współpracował głównie z TVP z czasów Jacka Kurskiego. I kojarzył się również z tym, że występował obok byłego prezesa telewizji w czasie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego ( o czym pisaliśmy w WP ). I jak też wtedy ujawnialiśmy, była to oczywiście współpraca komercyjna. Zenek Martyniuk - jako artysta - dał koncert, były prezes TVP chciał się przy okazji promować.

Zapytaliśmy także przedstawicieli sztabu Rafała Trzaskowskiego o to, jak wyglądały kulisy spotkania z Zenonem Martyniukiem. - Byliśmy w jego mieście i tyle. Trudno było się nie spotkać. Zenek to supergość - powiedział nam jeden z nich.

Zenek Martyniuk wystąpił w spocie promującym Tomasza Frankowskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku . Zachęcał do głosowania w wyborach.

Jednocześnie Jacek Kurski przyznaje, że ten "eksperyment KO przyjmuje z satysfakcją, bo odbiera to jako przyznanie mu racji". Wszak to za czasów Kurskiego disco-polo w telewizji publicznej było szczególnie eksponowane szczególnie. A sam Kurski nie ukrywał swoich relacji z Martyniukiem.

Czy były prezes TVP ma żal do Zenona Martyniuka, że postanowił wystąpić z Rafałem Trzaskowskim i tym samym wesprzeć go w kampanii? - Myślę, że sam Zenek Martyniuk nie traktuje tego jak wsparcia dla Trzaskowskiego. On nigdy publicznie nie opowiadał się za żadną stroną polityczną, za żadną partią. Jest dobrem wspólnym, które może i podlegać pewnej reglamentacji, ale to już decyzja pana Zenona - mówi Jacek Kurski.

Kurski twierdzi, że "nie ma żalu do Zenka Martyniuka" i "trudno mieć do niego pretensje". - Natomiast wielu ludziom kojarzył się z konserwatywną TVP i ci mogą być zaskoczeni. Jeśli ktoś jednak nazywa go zdrajcą, to nie jest to uzasadnione, bo nigdy nie deklarował wprost, że popiera prawicę lub kogokolwiek innego - mówi.