Kurski nie przepłacił za gwiazdy disco polo. Znamy koszt imprezy z Zenkiem

Faktem jest, że - jak ustaliliśmy - piknik rodzinny w Wyszkowie w całości zorganizował i opłacił Kurski. Oczywiście z pieniędzy w ramach Komitetu Wyborczego, które były szef TVP "co do grosza" rozliczy. Ile kandydat wyłożył z własnej kieszeni? Kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kwota nie przekroczyła ponoć 50 tys. zł. Organizacja sceny (światła, dźwięk) to ok. 12 tys. zł, do tego trzeba doliczyć m.in. toalety czy ochronę.