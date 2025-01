Kupili spółkę gazową od Rosjan za 3 zł. Teraz dostali kontrakt od Warszawy na 26,7 mln zł

Gaz do zajezdni autobusowej przy ul. Płochocińskiej w Warszawie nadal będzie dostarczać spółka Omne Energia. Za dostawy od stycznia 2025 r. do października 2026 r. Miejskie Zakłady Autobusowe, największa samorządowa spółka przewozowa w Polsce, zapłacą 26,7 mln zł.

MZA udzieliły zamówienia z tzw. wolnej ręki - czyli nie zorganizowano przetargu, w którym wygrałby kontrahent oferujący najlepsze warunki. Powód? Instalacja do tankowania autobusów znajdująca się na terenie zajezdni należy do Omne Energia , więc tylko ta spółka - w ocenie MZA - może dostarczać paliwo.

Wiemy to dzięki informacji opublikowanej na stronie Tenders Electronic Daily. To internetowa wersja "Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej" poświęconego europejskim zamówieniom publicznym. Ani MZA, ani ich właściciel (Miasto Stołeczne Warszawa), ani Omne Energia nie odpowiedziały na nasze pytania dotyczące wielomilionowego zamówienia.