"Atak na Trzaskowskiego". Szef MSWiA o publikacji WP

Czy Tomasz Siemoniak wiedział o zdjęciu z listy sankcyjnej spółki, która dostarcza gaz do warszawskich autobusów? - Działania ministra Mrożka były prawidłowe. W grudniu ta spółka została zdjęta z listy sankcyjnej, gdy przestała być rosyjska. W grudniu wprowadzono embargo na gaz LPG. Nie ma rosyjskiego gazu w warszawskich autobusach. Nie ma groźby, że rosyjski gaz pojawi się w autobusach, bo nikt go nie sprowadza - zapewnił szef MSWiA.

- Niech ABW zbada, co to są za ludzie, o co chodzi, jak to się odbyło. Cała ta akcja służyła temu, żeby uderzać w prezydenta Rafała Trzaskowskiego i sugerować, że w warszawskich autobusach jest tankowany rosyjski gaz - stwierdził Siemoniak. Minister podkreślił, że o atak nie oskarża dziennikarzy, ale Jarosława Kaczyńskiego.