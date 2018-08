1 z 14 Zawalił się wiadukt na włoskiej autostradzie w Genui. "Dziesiątki zabitych" Do tragedii doszło na autostradzie A10 we Włoszech

Zawalonym fragmentem wiaduktu w Genui biegła jedna z najbardziej uczęszczanych tras w regionie. Do tej pory włoskie ministerstwo spraw wewnętrznych potwierdziło śmierć 30 osób. Straż pożarna twierdzi, że liczba ta wzrosła do 35. Na miejsce wieczorem przyjechał premier Włoch Giuseppe Conte. - Co za piekło. Most runął na moich oczach. Mój samochód był około 20 metrów od miejsca zawalenia - opowiedział Davide Ricci, świadek tragicznego zdarzenia.