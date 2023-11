Zausznik Putina przypadkowo wskazał lokalizację rosyjskich wojsk

Rosyjski korespondent wojskowy Aleksander Kots napisał na Telegramie, że wojska ukraińskie mogą wykorzystać te zdjęcia na swoją korzyść. Dziennikarz powiedział, że oglądając posty Leżniewa od razu rozpoznał znajomą stację benzynową zlokalizowaną przed punktem kontrolnym przy wjeździe do Kreminnej. "Wróg też to dostrzegł. To znajome [dla Ukraińców] miejsca" - napisał Kots. Dodał, że ukraińscy wojskowi i cywile dobrowolnie angażują się w monitorowanie mediów społecznościowych.